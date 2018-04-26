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СМИ: ревнивец из Владивостока посреди улицы убил девушку и покончил с собой
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СМИ: ревнивец из Владивостока посреди улицы убил девушку и покончил с собой 

360tv.ru 2 часа назад
Страшная трагедия произошла во Владивостоке. По предварительной информации, парень на улице рядом с домом №8 по Камскому переулку в приступе ревности застрелил свою девушку из ружья. После этого он покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщило РИА VladNews.
По данным СМИ, девушка пыталась уехать на своей машине, но молодой человек перекрыл ей дорогу личным авто. Затем он достал ружье и выстрелил ей в голову и в ногу. Прибывшие медики не смогли спасти несчастную.
В Сети появилось видео, на котором видно, что тела погибших лежат неподалеку друг от друга. Кровавая драма случилась недалеко от Тихоокеанского военно-морского училища им. Макарова (ТОВВМУ) и Владивостокского президентского кадетского училища. Был ли связан стрелок с этими учебными заведениями, неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов и следователи выясняют причины трагедии.
Советский районный суд приговорил жителя Омска к 11 годам лишения свободы за убийство своей сожительницы. Мужчина убил девушку, нанеся ей 18 ножевых ранений в область шеи, лица, спины и плеча. От полученных ран жертва скончалась на месте. По словам преступника, его сожительница часто говорила о том, что не хочет жить, так как у пары не было жилья и работы.
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