В Удмуртии выявили 35 тонн семян, не соответствующих требованиям ГОСТа

Ижевск. Удмуртия . В Можгинском районе выявили 35 тонн семян озимой ржи, не соответствующих требованиям ГОСТа. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии, еще 2,6 тонн не были удостоверены необходимыми документами.

По факту выявленного нарушения возбуждено административное дело в отношении юридического. Сатья влечет предупреждение или наложение штрафа от 5 до 10 тыс. рублей.

Управление рекомендует использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям госстандартов и других нормативных документов.