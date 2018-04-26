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В Удмуртии выявили 35 тонн семян, не соответствующих требованиям ГОСТа
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В Удмуртии выявили 35 тонн семян, не соответствующих требованиям ГОСТа 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Можгинском районе выявили 35 тонн семян озимой ржи, не соответствующих требованиям ГОСТа. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии, еще 2,6 тонн не были удостоверены необходимыми документами.
По факту выявленного нарушения возбуждено административное дело в отношении юридического. Сатья влечет предупреждение или наложение штрафа от 5 до 10 тыс. рублей.
Управление рекомендует использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям госстандартов и других нормативных документов.
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