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Жителей Нижегородской области намерены освободить от поверок водосчетчиков
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Жителей Нижегородской области намерены освободить от поверок водосчетчиков 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Освобождение жильцов от обязанности самостоятельно проводить поверку водных счетчиков опробуют в Нижегородской области и в других регионах страны, заявил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.
"Еще одна социально значимая тема — развитие централизованной поверки водосчетчиков. Проект уже проходит апробацию в Калининградской и Кировской областях, в ближайшее время ожидается подключение Нижегородской области и других регионов", — сказал Абрамов на заседании коллегии ведомства.
По его словам, по итогам этих экспериментов совместно с Минстроем РФ решат вопрос о целесообразности изменения правил поверки приборов учета.
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