Жителей Нижегородской области намерены освободить от поверок водосчетчиков

"Еще одна социально значимая тема — развитие централизованной поверки водосчетчиков. Проект уже проходит апробацию в Калининградской и Кировской областях, в ближайшее время ожидается подключение Нижегородской области и других регионов", — сказал Абрамов на заседании коллегии ведомства.