Innodisk представляет новую модель памяти SODIMM для IoT

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 26 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Компания Innodisk сделала следующий шаг для расширения номенклатуры памяти DRAM, чтобы не отставать от стремительного темпа роста Интернета вещей и успешно преодолевать новые задачи, связанные с жёсткими внешними условиями. Новая серия DDR4 2666 SODIMM разработана специально для работы в экстремальных условиях, благодаря своему промышленному исполнению, способна выдерживать значительные перепады температур. На данный момент, одной из опасных тенденций является загрязнение серой, наблюдаемое сегодня в многих отраслях. Для того, чтобы предотвратить негативное влияние серы на свои изделия, Innodisk использует технологию, препятствующую процессу сульфирования во всех модулях DDR4.

"Периферийные вычисления" ("Edge computing") являются неотъемлемым термином и частью Интернета вещей (IoT). Локальные устройства отвечают за аналитику и вычисления, тем самым сокращая нагрузку на центральный сервер. Все большие вычислительные мощности требуются в удаленных уголках нашей страны. В таких сферах прикладного применения, как «умный город», нефтехимические установки и горнодобывающие производства, оборудование подвержено влиянию суровой окружающей среды, например погодные условия, перепады температур и неблагоприятная экология. Именно в таких условиях и проявляются основные преимущества высоконадёжных устройств 2666 MT/s DDR4 WT SODIMМ, позволяющие использовать IoT в полной мере в условиях неблагоприятной окружающей среды.

Ещё одним негативным фактором в подобных условиях являются сернистые газы. Основной причиной их возникновения является загрязнение окружающей среды тяжелыми производствами, горнодобывающими производствами, нефтегазовыми производствами. Такие газы могут оказывать крайне негативное влияние на модули DRAM и электронику в целом. Даже в небольших концентрациях сульфид вступает в реакцию с серебряными сплавами в чипах, снижая их производительность и в конечном итоге приводя к отказу устройства. Согласно имеющимся отчётам, сульфирование также является одной из основных проблем в работе электроники в центрах обработки данных, куда вместе с всасываемым воздухом попадают вещества из атмосферы пагубно влияющие на электронику и микросхемы.

Сэмсон Чан (Samson Chang), вице-президент подразделения Embedded (встроенных) и серверных DRAM модулей компании Innodisk, утверждает: «Мы уверены, что на фоне глобального повышения уровня загрязнения окружающей среды, предотвращение сульфирования является обязательной мерой для сегмента промышленных и встраиваемых устройств. Поэтому, начиная с июня 2018 года, Innodisk будет делать защиту от сульфирования на всех модулях DDR4. Наша цель — превратить подобные меры в новый отраслевой стандарт, дабы держать эти тревожные тенденции под контролем. Таким образом мы не только стремимся решить проблемы наших клиентов, но и превзойти ожидания отрасли, дополнительно укрепляя наши позиции в качестве международного поставщика DRAM».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ивонн Лью (Yvonne Liu), Innodisk Corporation, +886 277033000 доб. 1515, Yvonne_Liu@innodisk.com