«Отвратительные» звуки с секс-вечеринок возмутили американцев

Жители богатого района американского города Касл-Рок , штат Колорадо, обеспокоены секс-вечеринками, которые устраивают в одном из соседних домов. Об этом сообщает KDVR.

По их словам, из здания доносятся отвратительные звуки. Соседи обеспокоены, что на шум обратят внимание дети. Кроме того, они жалуются, что машины участников вечеринок мешают им парковаться.

Одна из местных жительниц утверждает, что видела приглашение на одну из таких вечеринок. Гостям обещали шоколадный фонтан, бесплатный алкоголь и еду, в том числе вегетарианскую, но советовали приносить собственные презервативы. На входе с посетителей собирают пожертвования. Пары и одинокие мужчины должны заплатить 70 долларов, женщины — 20 долларов.

Из 400 приглашенных 87 человек ответили согласием. «Я нахожу это отвратительным», — говорит местная жительница. По ее словам, на секс-вечеринках бывают самые разные люди, в том числе пожилые, с трудом поднимающиеся по лестнице.

Организатор секс-вечеринок жалуется на необоснованные притеснения со стороны соседей. Он утверждает, что они перегораживают подъезд к дому мусорными баками и царапают ключами машины его гостей.

Полиция пока не видит оснований для вмешательства. Поскольку секс-вечеринки проходят в частном доме, и за вход можно не платить, закон не нарушен.