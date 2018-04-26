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В Архангельске власти отказали навальнистам в площадке для митинга
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В Архангельске власти отказали навальнистам в площадке для митинга 

29.ru 29 минут назад
Фото: 29.ru
В Архангельске сторонникам оппозиционера Алексея Навального на просьбу предоставить место в центре города для протестной акции в этот раз не предложили даже участок на окраине. Указанная в заявке на проведение митинга 5 мая площадь Ленина оказалась в этот день занята: «здесь пройдёт облагораживание территории с использованием специальной техники».
19 апреля координатор штаба Навального в Архангельске Александр Песков подал уведомление в горадмин о проведении шествия и митинга в рамках всероссийской акции в преддверии инаугурации Владимира Путина. Активисты планировали пройти по проспекту Ломоносова от перекрёстка с улицей Выучейского до Воскресенской, а затем повернуть на площадь Ленина.
— Как мы и ожидали, администрация города отказала нам в проведении шествия и митинга на заявленных площадках. Мы решили отказаться от шествия, чтобы не создавать проблем для автомобилистов и не подвергать угрозе наших сторонников, но проведение митинга — наше право, которое гарантирует Конституция России, — пишут в социальных сетях активисты регионального штаба.
Предыдущую масштабную акцию — так называемую забастовку избирателей — горадмин не согласовал. Но 28 января оппозиция подтянулась на площадь Ленина. Всего в областном центре на акцию вышло около 200 человек, нескольких задержали.
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