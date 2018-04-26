В Архангельске власти отказали навальнистам в площадке для митинга

Архангельске сторонникам оппозиционера Алексея Навального на просьбу предоставить место в центре города для протестной акции в этот раз не предложили даже участок на окраине. Указанная в заявке на проведение митинга 5 мая площадь Ленина оказалась в этот день занята: «здесь пройдёт облагораживание территории с использованием специальной техники».

19 апреля координатор штаба Навального в Архангельске Александр Песков подал уведомление в горадмин о проведении шествия и митинга в рамках всероссийской акции в преддверии инаугурации Владимира Путина . Активисты планировали пройти по проспекту Ломоносова от перекрёстка с улицей Выучейского до Воскресенской, а затем повернуть на площадь Ленина.

— Как мы и ожидали, администрация города отказала нам в проведении шествия и митинга на заявленных площадках. Мы решили отказаться от шествия, чтобы не создавать проблем для автомобилистов и не подвергать угрозе наших сторонников, но проведение митинга — наше право, которое гарантирует Конституция России , — пишут в социальных сетях активисты регионального штаба.

Предыдущую масштабную акцию — так называемую забастовку избирателей — горадмин не согласовал. Но 28 января оппозиция подтянулась на площадь Ленина. Всего в областном центре на акцию вышло около 200 человек, нескольких задержали.