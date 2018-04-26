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«Башэлектросбыт»: членство в профсоюзе не освобождает от оплаты счетов за электричество
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«Башэлектросбыт»: членство в профсоюзе не освобождает от оплаты счетов за электричество 

ufa1.ru 31 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Компания «ЭСКБ» сообщила, что несколько потребителей электроэнергии в Башкирии отказались оплачивать счета за электроэнергию, так как вступили в профсоюз.
— Заявители рассказали, что заключили договор поставки услуг для участников товарищества, который дает им право на «потребление коммунальных услуг на безоплатной основе», договор подписан самим председателем профсоюза, — сообщили представители компании «ЭСКБ».
Вступившие в организацию платили деньги профсоюзу, а он не переводил их поставщику услуг — «Башэлектросбыту». В итоге у потребителей копилась задолженность.
— Действия организации нарушают права граждан, вводят в заблуждения, — отметил директор по правовому сопровождению «Башкэлектросбыт» Михаил Крынин.
Вступительный взнос в профсоюз, как отмечают в ресурсоснабжающей компании, — около 1000 рублей, каждый месяц также снимается по 200 рублей. Ufa1 отправил запрос представителям общественной организации для разъяснения ситуации.
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