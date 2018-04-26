«Башэлектросбыт»: членство в профсоюзе не освобождает от оплаты счетов за электричество

Компания «ЭСКБ» сообщила, что несколько потребителей электроэнергии в Башкирии отказались оплачивать счета за электроэнергию, так как вступили в профсоюз.

— Заявители рассказали, что заключили договор поставки услуг для участников товарищества, который дает им право на «потребление коммунальных услуг на безоплатной основе», договор подписан самим председателем профсоюза, — сообщили представители компании «ЭСКБ».

Вступившие в организацию платили деньги профсоюзу, а он не переводил их поставщику услуг — «Башэлектросбыту». В итоге у потребителей копилась задолженность.

— Действия организации нарушают права граждан, вводят в заблуждения, — отметил директор по правовому сопровождению «Башкэлектросбыт» Михаил Крынин.

Вступительный взнос в профсоюз, как отмечают в ресурсоснабжающей компании, — около 1000 рублей, каждый месяц также снимается по 200 рублей. Ufa1 отправил запрос представителям общественной организации для разъяснения ситуации.