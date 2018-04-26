В Пермском крае объединятся Березники и Усольский район

«До конца мая дума Березников и земское собрание Усольского района принимают решения об объединении, а затем вопрос утверждается на ЗС. Если на ЗС в июне утвердят вопрос сразу в двух чтениях, то фактически объединение будет узаконено с конца июня, если только в 1 чтении, то — после второго чтения в августе», — написала она.

Источники «ФедералПресс» информацию о готовящемся объединении подтвердили.

Отметим, городская дума Березников приняла решение о проведении публичных слушаний по вопросу объединения поселений Усольского района в городской округ Березники.

Фото: admbrk.ru