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В Пермском крае объединятся Березники и Усольский район
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В Пермском крае объединятся Березники и Усольский район 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«До конца мая дума Березников и земское собрание Усольского района принимают решения об объединении, а затем вопрос утверждается на ЗС. Если на ЗС в июне утвердят вопрос сразу в двух чтениях, то фактически объединение будет узаконено с конца июня, если только в 1 чтении, то — после второго чтения в августе», — написала она.
Источники «ФедералПресс» информацию о готовящемся объединении подтвердили.
Отметим, городская дума Березников приняла решение о проведении публичных слушаний по вопросу объединения поселений Усольского района в городской округ Березники.
Фото: admbrk.ru
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