«Россети» согласовали консолидацию сетевых активов в Дагестане 

«Россети» и правительство Дагестана согласовали консолидацию компанией сетевых активов в республике, говорится в сообщении «Россетей» по итогам встречи генерального директора компании Павла Ливинского с главой Дагестана Владимиром Васильевым.
«Павел Ливинский и Владимир Васильев согласовали план совместных действий в части консолидации группой «Россети» сетевых активов на территории республики», — говорится в сообщении.
Также компания и правительство региона согласовали план создания, в том числе тарифно-балансовых решений, необходимых для модернизации сетевых объектов, а также усиление борьбы с бездоговорным и безучетным потреблением.
Стороны договорились усилить взаимодействие для реализации комплекса мер, направленных на построение в Дагестане современной сетевой инфраструктуры, отвечающей по параметрам надежности, качества и защищенности от стороннего вмешательства.