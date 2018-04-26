«Россети» согласовали консолидацию сетевых активов в Дагестане

«Павел Ливинский и Владимир Васильев согласовали план совместных действий в части консолидации группой «Россети» сетевых активов на территории республики», — говорится в сообщении.

Также компания и правительство региона согласовали план создания, в том числе тарифно-балансовых решений, необходимых для модернизации сетевых объектов, а также усиление борьбы с бездоговорным и безучетным потреблением.

Стороны договорились усилить взаимодействие для реализации комплекса мер, направленных на построение в Дагестане современной сетевой инфраструктуры, отвечающей по параметрам надежности, качества и защищенности от стороннего вмешательства.