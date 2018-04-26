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Депутаты предложили создать платные курилки
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Депутаты предложили создать платные курилки 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Возводить такого рода курилки предлагается за счет представителей малого бизнеса.
Депутаты предлагают разместить платные помещения для курения рядом с аэропортами, железнодорожными вокзалами и бизнес-центрами.
— Специальные комнаты для курения можно применить как временную меру и установить их возле гостиниц, аэропортов, железнодорожных вокзалов, бизнес-центров. Там с курильщиков будут взимать плату в размере 50 или 100 рублей, — рассказал «Парламентской газете» депутат Госдумы Олег Нилов.
По словам депутата, на входе в подобное помещение необходимо посадить человека, который будет принимать оплату и следить за порядком. Олег Нилов также отметил, что в курительных комнатах должна быть установлена хорошая система вентиляции, и располагаться они должны не на видном месте.
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