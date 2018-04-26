В самарском суде стартует процесс по иску отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова 

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Владимир Путин отметил профессиональный подход Азарова к своей работе

Макрон прибыл с визитом в Вашингтон

Первый вице-губернатор Кубани: на днях сразу несколько долгостроев обретут нового инвестора