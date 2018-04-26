В самарском суде стартует процесс по иску отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова 

Сегодня в 14.00 в Самарском районном суде состоится слушание по иску отставного полковника ГРУ и руководителя тольяттинского отделения «Народного ополчения имени Минина и Пожарского» (в 2015 году организация признана террористической) Владимира Квачкова. Процесс ведет известный по «делу Блогеров» судья Дмитрий Дерунов.
69-летний Квачков содержится в самарском СИЗО-1, куда его перевели летом прошлого года из мордовской колонии на время обжалования приговора по делу об экстремизме. В октябре сообщалось, что его из СИЗО направили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья из-за преклонного возраста и последствий старых боевых травм. Заключенный называет «издевательствами» над собой поведение сотрудников ГУФСИН и в числе прочего жалуется на неоказание ему медицинской помощи в следственном изоляторе, на отказы в госпитализации и не несвоевременное предоставление болеутоляющих. Ответчиком по иску выступает начальник больницы ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 63 ФСИН». В январе пресс-служба ГУФСИН по Самарской области опровергла распространенную в соцсетях информацию о том, что Квачков умирает в СИЗО. По словам представителей ведомства, экс-полковнику оказывается необходимая помощь.
Напомним, Владимир Квачков известен стране с 2005 года по делу о покушении на экс-руководителя РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса, где он выступал главным фигурантом. За время следствия общественник провел три года за решеткой. Его и других подсудимых присяжные оправдали. Отставной полковник добился от государства компенсации в размере в 450 тыс. рублей.
В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа — «похода на Москву». По версии спецслужб, Квачков хотел захватить воинскую часть в Коврове (Владимирская область), затем взять Владимир, а оттуда двинуться на столицу. Сам лидер «Народного ополчения» вины не признавал и утверждал, что готовил отряды на случай вторжения войск НАТО. Позже Верховный суд снизил виновному срок заключения до 8 лет.
В августе прошлого года Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил отставника еще к 1,5 годам лишения свободы после публикации им в 2015 году сделанного в тюрьме видеообращения к своим сторонникам, в котором следователи усмотрели признаки экстремизма.
Фото: svoboda.org