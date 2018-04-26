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Очередную интернет-ловушку выявили в Красноярском крае
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Очередную интернет-ловушку выявили в Красноярском крае 

АиФ Красноярск 41 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
Почти 90 тысяч рублей потерял житель Ачинска, решивший купить солярку по сети 61-летний житель Ачинска сообщил, что лишился денег попытавшись купить дизельное топливо. Объявление о продаже он нашел в сети Интернет. В качестве оплаты он перевел продавцу 87 тысяч рублей после чего тот перестал выходить на связь, а объявление исчезло из сети. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Полицейские советуют быть бдительными при оплате услуг, предоставляемых через Интернет и по возможности убедиться в надежности продавца.
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