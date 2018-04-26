В Саратове за месяц закрыли более 300 колодцев

Саратове за месяц закрыли более 300 колодцев, специалисты компании ежедневно осуществляют осмотр водопроводных и канализационных сетей, сообщает пресс-служба ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

В случае выявления открытых или разрушенных колодцев, производят замену изношенных и треснувших крышек. Если коммуникации не находятся на балансе ООО «КВС», информация об объектах передается их предположительным владельцам либо в ЕДДС г. Саратова. С начала апреля специалистами ресурсоснабжающей организации закрыто 314 колодцев, в том числе за прошедшую неделю — 78.

Среди основных причин появления открытых колодцев — незаконный прием крышек люков в пунктах приема металлолома, что провоцирует их кражу. Проблема негативно сказывается не только на качестве работы коммуникаций, но и создает серьезную угрозу для населения.

«Уважаемые жители города! Если вы стали свидетелем кражи люков, обнаружили открытый или разрушенный колодец, сообщайте по круглосуточному телефону единой диспетчерской службы: (8452) 24-65-24. Важно, чтобы заявка содержала точную информацию о расположении опасного объекта, что существенно упростит процесс его поиска и обследования», — говорится в пресс-релизе организации.