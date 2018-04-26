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Завод «Звезда» попал между поколениями лодок
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Завод «Звезда» попал между поколениями лодок 

Primpress 36 минут назад
Фото: Primpress
В ОАО «ДВЗ „Звезда“, которое входит в состав холдинга „Дальневосточный центр судоремонта и судостроения“, наблюдается избыток специалистов некоторых специальностей. По информации PRIMPRESS, выпущен внутренний приказ, согласно которому работники некоторых цехов переведены на четырехдневную рабочую неделю с соответствующим снижением заработной платы.
На четырехдневку переводятся наиболее „недозагруженные“ направления, такие как электротехника, электромеханика. Подобная практика перевода на сокращенную рабочую неделю на „Звезде“ практикуется впервые. Хотя в 1990-е годы, как и повсюду, на заводе практиковались задержки с выплатой зарплаты, специалистов переводили на „две третьих“.
В отличие от строящейся в Большом Камне одноименной судостроительной верфи традиционная функция ДВЗ „Звезда“ — ремонт подводных лодок, преимущественно атомных. На заводе занято около пяти тысяч человек, в Большом Камне это градообразующее предприятие.
Согласно словам источника PRIMPRESS, на предприятии „проводится оптимизация“. Завод недозагружен, суть чего объяснил руководитель ДЦСС Юрий Фильченок, выступая перед трудовым коллективом: „Подводные лодки третьего поколения мы отремонтировали, а ПЛ четвертого поколения еще не вошли в строй, они придут к нам на ремонт через 10 лет“.
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