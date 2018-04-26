Завод «Звезда» попал между поколениями лодок

ОАО «ДВЗ „Звезда“ , которое входит в состав холдинга „Дальневосточный центр судоремонта и судостроения“, наблюдается избыток специалистов некоторых специальностей. По информации PRIMPRESS, выпущен внутренний приказ, согласно которому работники некоторых цехов переведены на четырехдневную рабочую неделю с соответствующим снижением заработной платы.

На четырехдневку переводятся наиболее „недозагруженные“ направления, такие как электротехника, электромеханика. Подобная практика перевода на сокращенную рабочую неделю на „Звезде“ практикуется впервые. Хотя в 1990-е годы, как и повсюду, на заводе практиковались задержки с выплатой зарплаты, специалистов переводили на „две третьих“.

В отличие от строящейся в Большом Камне одноименной судостроительной верфи традиционная функция ДВЗ „Звезда“ — ремонт подводных лодок, преимущественно атомных. На заводе занято около пяти тысяч человек, в Большом Камне это градообразующее предприятие.