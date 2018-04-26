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В Кенозерском парке уменьшается популяция птиц
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В Кенозерском парке уменьшается популяция птиц 

АиФ Архангельск 36 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В Кенозерском национальном парке подведены итоги зимних маршрутных учётов.
Как сообщают в пресс-службе парка, за 2017 года выросла численность зайцев, волков, куниц, лисиц и рысей. Лис и волков стало больше даже в два раза, чем в 2016 году, и в среднем с 1993 года.
По словам специалистов, росомаха стала встречаться реже, хотя её численность соответствует средним многолетним значениям. С 2015 года снизилась в два раза популяция белок — это связывают с низкой урожайностью шишек. А вот следы хорька во время учета вообще не были встречены.
Стало в парке меньше и птиц: «По сравнению с 2017 годом численность учтенной боровой птицы выросла, но по сравнению с многолетними данными можно говорить об уменьшении численности рябчика и глухаря почти в два раза, белой куропатки — в три раза, тетерева — в четыре раза» — говорят работники Кенозерья.
Напомним, в прошлом году в Кенозерском национальном парке были обнаружены два новых для этих мест вида летучих мышей.
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