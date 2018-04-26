Ещё
Список граждан на получение бесплатных соцуслуг на дому расширят в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Список граждан на получение бесплатных соцуслуг на дому расширят в Подмосковье 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг рассмотрят внесение изменений в закон «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области». Изменения подразумевают расширение списка категорий граждан, которые получают соцуслуги на дому.
От платы за социальные услуги, предоставляемые на дому, будут освобождены около 8,4 тысячи участников инвалидов войны.
Список планируют дополнить следующими категориями граждан: ветераны ВОВ, лица, награжденные медалью «За оборону Москвы», супруги погибших инвалидов или участников войны, не вступившие в повторный брак.
На данный момент такие услуги бесплатно получают только одинокие участники и инвалиды ВОВ, Герои России и Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда и инвалиды боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники фашизма.
Данный законопроект потребует выделения дополнительно 30,5 миллиона рублей в год из регионального бюджета. Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.
Ранее сообщалось, что на территории Московской области «дачную амнистию» прошли более 600 тысяч участков.
360tv.ru: последние новости
Система распознавания лиц впервые помогла поймать преступника в России Банк России утвердил план санации АТБ Врач Трампа отверг обвинения в пьянстве за рулем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель210
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США58
Глава МЧС ответил Михалкову228
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»122
Назван доход говорившей с Путиным звезды15
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение