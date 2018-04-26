Список граждан на получение бесплатных соцуслуг на дому расширят в Подмосковье

Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг рассмотрят внесение изменений в закон «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области». Изменения подразумевают расширение списка категорий граждан, которые получают соцуслуги на дому.

От платы за социальные услуги, предоставляемые на дому, будут освобождены около 8,4 тысячи участников инвалидов войны.

Список планируют дополнить следующими категориями граждан: ветераны ВОВ, лица, награжденные медалью «За оборону Москвы », супруги погибших инвалидов или участников войны, не вступившие в повторный брак.

На данный момент такие услуги бесплатно получают только одинокие участники и инвалиды ВОВ, Герои России и Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда и инвалиды боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники фашизма.

Данный законопроект потребует выделения дополнительно 30,5 миллиона рублей в год из регионального бюджета. Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.