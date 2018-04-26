Около 8,5 тыс. участников ВОВ смогут получать бесплатные соцуслуги на дому в Подмосковье

Подмосковье от платы за социальные услуги на дому будут освобождены все ветераны Великой Отечественной войны, сообщил журналистам в четверг председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев

По его словам, Мособлдума на заседании в четверг приняла изменения в Закон «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области». В соответствии с изменениями расширяется список получателей бесплатных социальных услуг — от платы будут освобождены все ветераны ВОВ.

«Если раньше такая мера поддержки предоставлялась только одиноко проживающим гражданам, то теперь полностью абстрагировались от понятия одинокого проживания для категорий ветеранов войны, участников трудового фронта, для вдов участников войны, несовершеннолетних узников фашизма. Они будут получать соцуслуги бесплатно без дополнительных критериев. То есть, не будут учитываться факторы, вместе они живут с родственниками или нет», — сказал Голубев.

На территории Московской области сегодня 8 473 граждан данных категорий пользуются соцуслугами на дому на платной основе, с принятием документа помощь им будет оказываться бесплатно. На реализацию закона из областного бюджета планируется выделить 30,5 миллионов рублей в год.

Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы подмосковного парламента, в регионе проживают более 5,9 тысячи участников и инвалидов ВОВ и порядка 62,3 тысячи тружеников тыла и узников фашизма. Многие из них нуждаются в социальных услугах, которые предоставляются на платной основе и иногда могут быть дорогостоящими для пенсионеров.

«В настоящее время социальные услуги на дому предоставляются бесплатно одиноким участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, героям России и CCCР, полным кавалерам ордена Славы, героям труда и инвалидам боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда , награжденным медалью «За оборону Москвы », супругам погибших участников ВОВ», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в соответствии с принятыми изменениями от платы также будут освобождены лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.

«Бесплатные социальные услуги на дому — это самый востребованный вид услуг, который оказывается учреждениями социальной защиты Московской области. Сегодня мы поддержали проект губернатора, расширив перечень, прежде всего, за счет тех категорий, которые имеют непосредственное отношение к великой победе», — добавил Голубев.