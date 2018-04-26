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Замглавы МИД обсудил с замгенсека ООН реформирование системы развития ООН
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Замглавы МИД обсудил с замгенсека ООН реформирование системы развития ООН 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин провел встречу с заместителем генсекретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэнминем и администратором программы развития ООН Ахимом Штайнером, на которой стороны обсудили вопросы реформирования системы развития ООН, сообщает МИД РФ.
По данным ведомства, Панкин 22-25 апреля принял участие в форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) по финансированию развития и специальной встрече с руководством Бреттон-Вудских учреждений, Всемирной торговой организации (ВТО) и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
"На полях" форума Панкин провел отдельные встречи с заместителем генсекретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэнминем и администратором программы развития ООН Штайнером. Были обсуждены актуальные вопросы реформирования системы развития ООН, включая вопросы повышения ее эффективности и укрепление роли департамента по экономическим и социальным вопросам в качестве основного подразделения в структуре ООН, координирующего выполнение решений важнейших международных конференций и форумов в экономической, социальной и природоохранной областях", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
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