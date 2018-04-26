После поступка красавицы Высоцкой Ургант публично обратился к жене

Юлия Высоцкая стала очередной звездной гостьей передачи «Вечерний Ургант». Популярная актриса буквально сразила наповал телеведущего своим подарком.

Юлия Высоцкая уже во второй раз посещает передачу Ивана Урганта . Причем и на этот раз популярная актриса появилась в студии не с пустыми руками. В честь недавно прошедшего юбилея (Ивану Урганту исполнилось 40 лет) Юлия принесла торт, который, разумеется, испекла сама. От розового чуда, украшенного ягодами и маленькими макарунами, Иван, его соведущий Дмитрий Хрусталев и прочие зрители в студии, впали в восторг.

"Так и хочется обратиться к жене: «Наташа, прячь весы на антресоли!» — вскричал сраженный наповал Ургант. В ответ Высоцкая, которая в своем черном брючном костюме, напоминающем смокинг, и на высоких шпильках выглядела настоящей красавицей, отметила, что тортом стоило бы поделиться с остальными. Ее поддержал Дмитрий Хрусталев, подошедший к торту с тарелкой. «Нет!» — ответил им Ургант.