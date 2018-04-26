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После поступка красавицы Высоцкой Ургант публично обратился к жене
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После поступка красавицы Высоцкой Ургант публично обратился к жене 

Дни.ру 41 минуту назад
Фото: Дни.ру
Юлия Высоцкая стала очередной звездной гостьей передачи «Вечерний Ургант». Популярная актриса буквально сразила наповал телеведущего своим подарком.
Юлия Высоцкая уже во второй раз посещает передачу Ивана Урганта. Причем и на этот раз популярная актриса появилась в студии не с пустыми руками. В честь недавно прошедшего юбилея (Ивану Урганту исполнилось 40 лет) Юлия принесла торт, который, разумеется, испекла сама. От розового чуда, украшенного ягодами и маленькими макарунами, Иван, его соведущий Дмитрий Хрусталев и прочие зрители в студии, впали в восторг.
"Так и хочется обратиться к жене: «Наташа, прячь весы на антресоли!» — вскричал сраженный наповал Ургант. В ответ Высоцкая, которая в своем черном брючном костюме, напоминающем смокинг, и на высоких шпильках выглядела настоящей красавицей, отметила, что тортом стоило бы поделиться с остальными. Ее поддержал Дмитрий Хрусталев, подошедший к торту с тарелкой. «Нет!» — ответил им Ургант.
"Трудно было не заметить, что у Ивана был день рождения. Вся страна только об этом и говорила. Даже когда у Владимира Владимировича день рождения был, я не заметила, не слышала такого резонанса…" — отметила Высоцкая. Далее Юлия дала понять, что говорила про поэта Владимира Маяковского, а не про журналиста Владимира Познера, о котором мог подумать Иван. А тот. в свою очередь, упомянул певца Владимира Преснякова, которому, к слову, недавно исполнилось 50 лет.
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