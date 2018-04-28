В Норвегии построили общественный туалет за $2 млн

Норвегии , на национальной туристической дороге Хельгеландскюстен (Fv17) протяженностью 433 км и включающей 6 паромных переправ, в местечке Уреддплассен, устроили смотровую площадку с видом на Норвежское море и Лофотенские острова. Проект разработали архитекторы Марит Юстине Хауген и Дэн Зохар. Доминантой архитектурного комплекса стал общественный туалет.

Волнообразная форма сооружения, мягкая подсветка, скамьи из розового норвежского мрамора, лестница, ведущая к самой кромке воды, — все эти элементы конструкции туалета (стоимость проекта — $2 млн) гармонируют с окружающим ландшафтом. Создатели отмечают, что их туалет отличает идиллическое расположение на берегу моря, уникальный дизайн, отражающий особенности местного ландшафта. К удобству посетителей — романтическая подсветка.