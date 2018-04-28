Ещё
В Норвегии построили общественный туалет за $2 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Норвегии построили общественный туалет за $2 млн 

Forbes.ru 32 минуты назад
Фото: RTourNews.ru
В Норвегии, на национальной туристической дороге Хельгеландскюстен (Fv17) протяженностью 433 км и включающей 6 паромных переправ, в местечке Уреддплассен, устроили смотровую площадку с видом на Норвежское море и Лофотенские острова. Проект разработали архитекторы Марит Юстине Хауген и Дэн Зохар. Доминантой архитектурного комплекса стал общественный туалет.
Волнообразная форма сооружения, мягкая подсветка, скамьи из розового норвежского мрамора, лестница, ведущая к самой кромке воды, — все эти элементы конструкции туалета (стоимость проекта — $2 млн) гармонируют с окружающим ландшафтом. Создатели отмечают, что их туалет отличает идиллическое расположение на берегу моря, уникальный дизайн, отражающий особенности местного ландшафта. К удобству посетителей — романтическая подсветка.
Forbes.ru: последние новости
Жертва во спасение. Олег Дерипаска поднял курс рубля Надо делиться: как шеринг-экономика превращает потребителя в предпринимателя Транзит или война. Украина оценила последствия разрыва контрактов с «Газпромом»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост282
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»110
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт62
Курсант в РФ посадил самолет без шасси и двигателя93
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»94
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение