Кафе на Миклухо-Маклая оштрафовали из-за запаха

Кафе популярной сети, реализовывающей шаурму, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 43, помешало местному жителю. Он пожаловался в надзорное ведомство на неудобства проживания, которые были вызваны его деятельностью — запах от приготовления шаурмы проникал в квартиру.

По обращению была проведена внеплановая проверка, в результате которой было установлено, что система вентиляции смонтирована с нарушением санитарно-эпидемиологических нормативов, удаление отработанного воздуха проводится через воздуховод, выведенный в пространство подшивного потолка около окна на уровне первого этажа многоэтажного жилого дома.

«Производственное помещение не оборудовано механической приточно-вытяжной системой вентиляции, санузел персонала не оборудован вытяжной системой вентиляции. Электрический гриль, электрический гриль для кур и аппарат для шаурмы не оборудованы локальными вытяжными системами с механическим побуждением воздуха; не организовано воздушное душирование на рабочих местах у электрического гриля, электрического гриля для кур и аппарата для шаурмы», — рассказали в пресс-службе.

По этому факту в суд был направлен протокол. Черемушкинский районный суд назначил предпринимателю штраф в размере 2 тысяч рублей.