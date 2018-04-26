Основные российские бизнес-партнеры в Британии планируют приехать на ПМЭФ

По его словам, в этом году свое участие в экономическом форуме на берегу Невы подтвердила фармацевтическая компания AstraZeneca. Не отказывались от участия и крупные нефтяные компании, которые являются постоянными участниками российского форума.

"Ряд других компаний еще не обнародовали свои планы, однако из этого не стоит делать преждевременные выводы об отказе от участия", — подчеркнул торгпред.

Ранее ряд британских СМИ сообщили, что на британские компании якобы оказывается давление с целью принудить их отказаться от участия в ПМЭФ-2018 в мае.

Торгпред напомнил, что экономический форум в Санкт-Петербурге является крупной международной площадкой, призванной способствовать развитию диалога по широкому спектру экономических вопросов. «Призывы с британской стороны бойкотировать участие в форуме подрывают саму возможность такого диалога. Мы знаем, что ПМЭФ в последние годы продолжало посещать большое количество представителей британского бизнеса», — сказал он.

"ПМЭФ призван способствовать развитию инвестиционного сотрудничества, а в этом направлении у Великобритании есть очевидный интерес к России. По последним данным, объем накопленных в России прямых британских инвестиций на начало октября 2017 года составил 17,9 миллиарда долларов. Это рекорд с 2013 года, несмотря на всю сложность и стремительность развития сегодняшних событий", — напомнил Абрамов.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.