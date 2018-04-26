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Основные российские бизнес-партнеры в Британии планируют приехать на ПМЭФ
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Основные российские бизнес-партнеры в Британии планируют приехать на ПМЭФ 

РИА Новости 41 минуту назад
ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Британские компании, активно ведущие бизнес с Россией, в мае планируют посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), несмотря на возражения и запреты британских властей, рассказал в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.
По его словам, в этом году свое участие в экономическом форуме на берегу Невы подтвердила фармацевтическая компания AstraZeneca. Не отказывались от участия и крупные нефтяные компании, которые являются постоянными участниками российского форума.
"Ряд других компаний еще не обнародовали свои планы, однако из этого не стоит делать преждевременные выводы об отказе от участия", — подчеркнул торгпред.
Ранее ряд британских СМИ сообщили, что на британские компании якобы оказывается давление с целью принудить их отказаться от участия в ПМЭФ-2018 в мае.
Торгпред напомнил, что экономический форум в Санкт-Петербурге является крупной международной площадкой, призванной способствовать развитию диалога по широкому спектру экономических вопросов. «Призывы с британской стороны бойкотировать участие в форуме подрывают саму возможность такого диалога. Мы знаем, что ПМЭФ в последние годы продолжало посещать большое количество представителей британского бизнеса», — сказал он.
"ПМЭФ призван способствовать развитию инвестиционного сотрудничества, а в этом направлении у Великобритании есть очевидный интерес к России. По последним данным, объем накопленных в России прямых британских инвестиций на начало октября 2017 года составил 17,9 миллиарда долларов. Это рекорд с 2013 года, несмотря на всю сложность и стремительность развития сегодняшних событий", — напомнил Абрамов.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.
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