Квадрокоптер с телефонами перехватили у одной из колоний в Удмуртии 

В Удмуртии неизвестный планировал доставить заключенным одной из колоний телефоны и необходимые аксессуары. Для своих целей он решил использовать квадрокоптер, сообщили в пресс‐службе управления Федеральной службы судебных приставов по республике.
Мужчину задержали у основного ограждения исправительного учреждения. Заключенным он хотел передать 12 мобильных телефонов, сим-карты, девять зарядных устройств, USB-кабели и электронный планшет.
Все предметы были изъяты. Сейчас они находятся у судебных приставов и в ближайшее время будут переданы в Росимущество для дальнейшей утилизации.
По имеющимся данным, с начала 2018 года УФССП России по Удмуртии передало на утилизацию 24,43 тысячи предметов и 861 единиц спиртосодержащей продукции.
Как пояснили в ведомстве, одним из направлений деятельности ФССП является передача контрафактной и конфискованной продукции на уничтожение. Последним непосредственно занимается специальная подрядная организация под контролем Росимущества.
В Кургане злостный неплательщик решил выразить свое недовольство судебным приставам необычным образом. Когда сотрудники ФССП нанесли мужчине визит, он разделся догола и устроил настоящее представление.