Квадрокоптер с телефонами перехватили у одной из колоний в Удмуртии

Удмуртии неизвестный планировал доставить заключенным одной из колоний телефоны и необходимые аксессуары. Для своих целей он решил использовать квадрокоптер, сообщили в пресс‐службе управления Федеральной службы судебных приставов по республике. Мужчину задержали у основного ограждения исправительного учреждения. Заключенным он хотел передать 12 мобильных телефонов, сим-карты, девять зарядных устройств, USB-кабели и электронный планшет. Все предметы были изъяты. Сейчас они находятся у судебных приставов и в ближайшее время будут переданы в Росимущество для дальнейшей утилизации. По имеющимся данным, с начала 2018 года УФССП России по Удмуртии передало на утилизацию 24,43 тысячи предметов и 861 единиц спиртосодержащей продукции. Как пояснили в ведомстве, одним из направлений деятельности ФССП является передача контрафактной и конфискованной продукции на уничтожение. Последним непосредственно занимается специальная подрядная организация под контролем Росимущества. Кургане злостный неплательщик решил выразить свое недовольство судебным приставам необычным образом. Когда сотрудники ФССП нанесли мужчине визит, он разделся догола и устроил настоящее представление.