Ещё
Квадрокоптер с телефонами перехватили у одной из колоний в Удмуртии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Квадрокоптер с телефонами перехватили у одной из колоний в Удмуртии 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
В Удмуртии неизвестный планировал доставить заключенным одной из колоний телефоны и необходимые аксессуары. Для своих целей он решил использовать квадрокоптер, сообщили в пресс‐службе управления Федеральной службы судебных приставов по республике.
Мужчину задержали у основного ограждения исправительного учреждения. Заключенным он хотел передать 12 мобильных телефонов, сим-карты, девять зарядных устройств, USB-кабели и электронный планшет.
Все предметы были изъяты. Сейчас они находятся у судебных приставов и в ближайшее время будут переданы в Росимущество для дальнейшей утилизации.
По имеющимся данным, с начала 2018 года УФССП России по Удмуртии передало на утилизацию 24,43 тысячи предметов и 861 единиц спиртосодержащей продукции.
Как пояснили в ведомстве, одним из направлений деятельности ФССП является передача контрафактной и конфискованной продукции на уничтожение. Последним непосредственно занимается специальная подрядная организация под контролем Росимущества.
В Кургане злостный неплательщик решил выразить свое недовольство судебным приставам необычным образом. Когда сотрудники ФССП нанесли мужчине визит, он разделся догола и устроил настоящее представление.
360tv.ru: последние новости
Система распознавания лиц впервые помогла поймать преступника в России Банк России утвердил план санации АТБ Врач Трампа отверг обвинения в пьянстве за рулем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель210
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США58
Глава МЧС ответил Михалкову228
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»122
Назван доход говорившей с Путиным звезды15
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение