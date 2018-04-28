Столичное УФАС возбудило дело по признакам картельного сговора на торгах по оказанию услуг такси для МАДИ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС России) возбудило дело в отношении трех индивидуальных предпринимателей по признакам картельного сговора на аукционе по оказанию услуг легкового такси для Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского УФАС России.

«Московское УФАС России возбудило дело в отношении ИП Адуев Р. Ц., ИП Барков С. П. и ИП Лазариди Л. В. по признакам картельного сговора в ходе электронного аукциона на оказание услуг легкового такси для нужд Московской административной дорожной инспекции. Общая начальная (максимальная) цена контракта составила 3 млн руб.», — говорится в сообщении.

Ведомством установлено, что индивидуальные предприниматели использовали единую информационно-техническую инфраструктуру при подаче заявок, а в ходе аукциона не подавали ценовые предложения, отказавшись тем самым от конкурентной борьбы друг с другом. В результате проведения аукциона цена контракта осталась максимальной. В Московском УФАС России считают, что действия участников картеля привели к тому, что МАДИ была вынуждена осуществлять закупку для своих нужд по максимальной цене.