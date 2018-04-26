Московское УФАС выявило картельный сговор на закупке кухонного инвентаря для НИИ им. Н. Склифосовского

НИИ им. Н. Склифосовского пострадал от неправомерных действии участников аукциона, сообщили в пресс-службе московского УФАС. «Противоправные действия участников аукциона вынудили ГБУЗ Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы» закупить требуемые товары по завышенным ценам. Нарушителями запрета на ограничение конкуренции стали ООО «Интеллект-Строй» и ООО «Интеллект-Проект», претендовавшие на заключение контракта на поставку кухонного инвентаря с начальной (максимальной) ценой контракта 6,9 млн руб.», — говорится в сообщении. Уточняется, что московское УФАС России раскрыло картельный сговор между компаниями, являющимися конкурентами. «Они обменивались в интересах друг друга информацией, использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений. Это позволило ООО „Интеллект-Строй“ выиграть аукцион с минимально возможным снижением 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта», — подчеркнули в ведомстве. Так, компании признаны нарушителями запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения (п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции»).