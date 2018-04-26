Свердловский облсуд отпустил под подписку мать двоих детей, которую посадили за строительство дома

Игорь Мороков. В облсуде сегодня пересмотрели меру пресечения, избранную Ирине Сохаревой. Мать двоих детей из Режа находилась в СИЗО за мошенничество. Ее осудили на три года колонии. Мы подробно рассказывали ее непростую историю. За женщину вступились свердловские омбудсмены Татьяна Мерзлякова

— Ее отпустили под подписку о невыезде. Если сегодня выпустят, то сегодня и поеду забирать. Я пока с мелкой дочкой в больнице. Мне главное, чтобы мать моих детей была дома. А дальше уж как-нибудь будем прорываться дальше, — рассказал Е1.RU муж Ирины Дмитрий. — До рассмотрения апелляции Ирина будет дома. Сказали, что в суде рассмотрение апелляции затягивать не будут. Главное, чтобы рассматривали жалобу профессионалы, чтобы не получилось, как у нас бывает.

В пресс-службе областного суда подтвердили, что до вступления в силу решения суда Ирина будет под подпиской. Сегодня ее должны выпустить из СИЗО.

Мы писали, что Ирина Сохарева в 2008 году арендовала, а потом приватизировала три участка земли. Землю по льготной цене дали право выкупить из-за официально зарегистрированных на участках объектов незавершенного строительства. Но в 2017 году в отношении Ирины завели уголовное дело. «Незавершенку» на участке признали никогда не существовавшей, а саму приватизацию земли — мошенничеством.

Землю оценили в сумму свыше миллиона рублей, и из-за особо крупного размера ущерба Ирину отправили в колонию на три года. Видимо, ее сочли настолько опасной для общества, что даже не дали отсрочку для ухода за семимесячной дочкой с врожденным пороком сердца и за трехлетним сыном.