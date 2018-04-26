Ещё
Свердловский облсуд отпустил под подписку мать двоих детей, которую посадили за строительство дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свердловский облсуд отпустил под подписку мать двоих детей, которую посадили за строительство дома 

e1.ru 43 минуты назад
Фото: e1.ru
В облсуде сегодня пересмотрели меру пресечения, избранную Ирине Сохаревой. Мать двоих детей из Режа находилась в СИЗО за мошенничество. Ее осудили на три года колонии. Мы подробно рассказывали ее непростую историю. За женщину вступились свердловские омбудсмены Татьяна Мерзлякова и Игорь Мороков.
— Ее отпустили под подписку о невыезде. Если сегодня выпустят, то сегодня и поеду забирать. Я пока с мелкой дочкой в больнице. Мне главное, чтобы мать моих детей была дома. А дальше уж как-нибудь будем прорываться дальше, — рассказал Е1.RU муж Ирины Дмитрий. — До рассмотрения апелляции Ирина будет дома. Сказали, что в суде рассмотрение апелляции затягивать не будут. Главное, чтобы рассматривали жалобу профессионалы, чтобы не получилось, как у нас бывает.
В пресс-службе областного суда подтвердили, что до вступления в силу решения суда Ирина будет под подпиской. Сегодня ее должны выпустить из СИЗО.
Мы писали, что Ирина Сохарева в 2008 году арендовала, а потом приватизировала три участка земли. Землю по льготной цене дали право выкупить из-за официально зарегистрированных на участках объектов незавершенного строительства. Но в 2017 году в отношении Ирины завели уголовное дело. «Незавершенку» на участке признали никогда не существовавшей, а саму приватизацию земли — мошенничеством.
Землю оценили в сумму свыше миллиона рублей, и из-за особо крупного размера ущерба Ирину отправили в колонию на три года. Видимо, ее сочли настолько опасной для общества, что даже не дали отсрочку для ухода за семимесячной дочкой с врожденным пороком сердца и за трехлетним сыном.
e1.ru: последние новости
В Екатеринбурге после посещения больницы пропала женщина В Екатеринбурге на этой неделе начнут раздавать георгиевские ленточки «Снести всё к чертовой матери»: общественник Алексей Беззуб высказался о гибели первоклассника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США64
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель214
Глава МЧС ответил Михалкову233
Назван доход говорившей с Путиным звезды16
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»124
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение