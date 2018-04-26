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Строители завершили укладку асфальта на мосту в Крым
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Строители завершили укладку асфальта на мосту в Крым 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Строители завершили укладку асфальта на автодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Отмечается, что все мостовые пролеты сооружения покрыты асфальтобетонной смесью в два слоя. В то же время продолжается обустройство автодороги и ее подготовка к открытию для движения легковых автомобилей и автобусов в мае 2018 года.
«Мы в эти дни завершили в полном объеме работы по укладке асфальтобетона на протяжении 19 км автодорожной составляющей, остаются последние штрихи по укладке примыкания к деформационным швам, технологические проходы», — приводятся в сообщении слова замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина.
По его словам, уложенный асфальт соответствует требованиям, которые предъявляются к покрытию для обеспечения качественного сцепления автомобилей с дорогой.
Укладка асфальта на мосту началась в июле 2017 года, основной объем работ был выполнен весной 2018 года.
«Сейчас дорожники сосредоточены на финальных типах работ. Установлены уже почти все мачты освещения (всего их 1072), барьерное ограждение выполнено более чем на 80% от проекта (всего — более 75 км), шумозащитные экраны смонтированы более чем наполовину. Идет нанесение горизонтальной разметки на дорожное полотно», — говорится в сообщении.
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