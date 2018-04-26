Специалисты провели испытания автодорожной части моста через Керченский пролив

Специалисты провели приемочные обследования, а также статические и динамические испытания автодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Отмечается, что данные испытания являются завершающим этапом контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией.

Испытания проводились специализированным научно-исследовательским институтом на протяжении нескольких недель. Целью испытаний стала проверка соответствия требованиям безопасности и фактической несущей способности конструкций моста, заложенными проектировщиками.

На первом этапе инструментально были обследованы ключевые несущие конструкции — опоры и пролеты, затем проведены расчеты для определения напряженно-деформированного состояния конструкций, после чего специалисты перешли к статическим и динамическим испытаниям.

«Для проведения испытаний инженеры установили на пролетах многочисленные датчики, которые фиксировали в реальном времени реакцию конструкций на нагрузки. Затем участки моста «нагружали»» восемью гружеными самосвалами полной массой каждый в 35 тонн. Грузовики перемещались по пролетам по различным схемам-сценариям, моделируя разные типы и направления нагрузки», — говорится в сообщении.

Проведенные испытания подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в эксплуатацию.