Крымский мост подсветят цветами российского флага 

Автодорожную арку синим, железнодорожную — красным, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок — белым. Строители провели тестовое включение статичной архитектурной подсветки автодорожной арки моста через Керченский пролив, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр проекта. Подсветка начнет работать в полном объеме и в постоянном режиме после завершения строительства железнодорожной части моста.
Крымский мост станет самым длинным в России (19 километров) и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту начнется во второй половине мая 2018 года, грузовиков — осенью нынешнего года, поезда пойдут в декабре 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.