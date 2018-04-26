Фракция КПРФ в Госсовете Удмуртии предложила временно заморозить долги сельхозпроизводителей по налогам

Ижевск. Удмуртия . Ввести мораторий на определенные требования по предоставлению субсидий товаропроизводителям предложили коммунисты . Об этом на встрече с журналистами в четверг, 26 апреля, заявил руководитель фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Алексей Конорюков.

По словам депутата, сейчас из 2 млрд 180 млн рублей финансовой поддержки, выделенной сельскому хозяйству Удмуртии из федерального и республиканского бюджетов, до производителей дошло лишь 10%. Причина — в ограничениях при получении субсидий, которые вступили в силу с этого года. Теперь производители, имеющие задолженность по налогам, лишаются права на бюджетную поддержку.

«Эта норма определена в постановлении правительства Российской Федерации , но регионам дается право, применять эту норму или нет. Мы считаем, что необходимо наложить мораторий на это ограничение», — заявил Конорюков.

По данным на 1 марта 2018 года, задолженность производителей сельхозпродукции составляет 195 млн 558 тыс. рублей. Она есть у 542 хозяйствующих субъектов.