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Фракция КПРФ в Госсовете Удмуртии предложила временно заморозить долги сельхозпроизводителей по налогам
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Фракция КПРФ в Госсовете Удмуртии предложила временно заморозить долги сельхозпроизводителей по налогам 

ИА «Сусанин» 43 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Ввести мораторий на определенные требования по предоставлению субсидий товаропроизводителям предложили коммунисты. Об этом на встрече с журналистами в четверг, 26 апреля, заявил руководитель фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Алексей Конорюков.
По словам депутата, сейчас из 2 млрд 180 млн рублей финансовой поддержки, выделенной сельскому хозяйству Удмуртии из федерального и республиканского бюджетов, до производителей дошло лишь 10%. Причина — в ограничениях при получении субсидий, которые вступили в силу с этого года. Теперь производители, имеющие задолженность по налогам, лишаются права на бюджетную поддержку.
«Эта норма определена в постановлении правительства Российской Федерации, но регионам дается право, применять эту норму или нет. Мы считаем, что необходимо наложить мораторий на это ограничение», — заявил Конорюков.
По данным на 1 марта 2018 года, задолженность производителей сельхозпродукции составляет 195 млн 558 тыс. рублей. Она есть у 542 хозяйствующих субъектов.
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