Осужденного гендиректора подрядчика Метростроя в Петербурге амнистировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 26 апреля. / ТАСС /. Приморский суд Петербурга приговорил к условному сроку и амнистировал гендиректора ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Андрей Морозов по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом в четверг сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Морозов при пособничестве Хорева уклонился от уплаты налогов ЗАО «СМУ-11 Метрострой» на сумму 708 млн рублей. Следователи пришли к выводу, что фигуранты готовили фиктивные документы о выполнении работ при строительстве метрополитена подконтрольными им фирмами-однодневками и на основании этого вносили в налоговые декларации ЗАО «СМУ-11 Метрострой» за 2011-2013 года заведомо ложные сведения. Морозов и Хорев свою вину полностью признали.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Морозова. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года. Осужденный амнистирован на основании пункта 9 постановления Госдумы от 24 апреля 2015 года, от наказания освобожден со снятием судимости", — сказали в пресс-службе.

Суд также признал виновным пособника Морозова, предпринимателя Олега Хорева, приговорил его к двум годам условно и амнистировал.

ЗАО «СМУ-11 Метрострой» — крупная компания, выступающая подрядчиком «Метростроя» на ряде объектов. Компания принимала участие в строительстве всех линий петербургского метро на станциях «Проспект Ветеранов», «Выборгская», «Девяткино», «Рыбацкое» и других.