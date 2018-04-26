Ещё
Осужденного гендиректора подрядчика Метростроя в Петербурге амнистировали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осужденного гендиректора подрядчика Метростроя в Петербурге амнистировали 

ТАСС 1 час назад
Фото: dp.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Приморский суд Петербурга приговорил к условному сроку и амнистировал гендиректора ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Андрей Морозов по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом в четверг сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, Морозов при пособничестве Хорева уклонился от уплаты налогов ЗАО «СМУ-11 Метрострой» на сумму 708 млн рублей. Следователи пришли к выводу, что фигуранты готовили фиктивные документы о выполнении работ при строительстве метрополитена подконтрольными им фирмами-однодневками и на основании этого вносили в налоговые декларации ЗАО «СМУ-11 Метрострой» за 2011-2013 года заведомо ложные сведения. Морозов и Хорев свою вину полностью признали.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Морозова. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года. Осужденный амнистирован на основании пункта 9 постановления Госдумы от 24 апреля 2015 года, от наказания освобожден со снятием судимости", — сказали в пресс-службе.
Суд также признал виновным пособника Морозова, предпринимателя Олега Хорева, приговорил его к двум годам условно и амнистировал.
ЗАО «СМУ-11 Метрострой» — крупная компания, выступающая подрядчиком «Метростроя» на ряде объектов. Компания принимала участие в строительстве всех линий петербургского метро на станциях «Проспект Ветеранов», «Выборгская», «Девяткино», «Рыбацкое» и других.
ТАСС: последние новости
Макрон заявил, что Франция увеличит свое участие в международной коалиции в Сирии На заводе "Русала" под Волгоградом сообщили, что санкции не повлияли на работу предприятия Сирия нашла у боевиков химикаты из Германии и Великобритании
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Наргиз резко ухудшилось31
Джигарханян впал в кому76
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1110
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство53
Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери29
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение