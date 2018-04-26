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Роспотребнадзор снял с продажи 211 кг мяса в Оренбургской области
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Роспотребнадзор снял с продажи 211 кг мяса в Оренбургской области 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Реальное время
В ходе проверки предприятий розничной торговли, общепита и мясной промышленности в Оренбургской области сотрудники Роспотребнадзора выявили 122 нарушения санитарных правил и требований технических регламентов, в результате чего с реализации было снято 211 кг мясной продукции, сообщает 56orb.ru.
Проверки прошли в Новоорском, Адамовском и Кваркенском районах. Всего по итогам проверки было оставлено 40 протоколов об административном правонарушении, вынесено 35 постановлений о наложении штрафов на общую сумму в 479 тыс. руб. и 5 предупреждений.
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