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В КоАП появятся штрафы за оборот запрещенных импортных товаров
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В КоАП появятся штрафы за оборот запрещенных импортных товаров 

Legal.Report 56 минут назад
Правительство РФ на заседании 26 апреля рассматривает поправки в КоАП РФ, устанавливающие ответственность за несоблюдение запрета на оборот отдельных категорий товаров.
Разработчиком законопроекта выступил Роспотребнадзор. Летом прошлого года были внесены изменения в закон о таможенном регулировании, которыми правительство РФ было наделено правом своими решениями вводить запрет на оборот в России отдельных категорий товаров. Среди них товары, в отношении которых при их ввозе на единую таможенную территорию Евразийского экономического союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от ставок, установленных Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза; товары, в отношении которых в соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза, государством-членом Евразийского экономического союза принято обязательство об обороте или о нахождении либо об использовании таких товаров только на территории этого государства и др.
Вместе с тем ответственность за нарушение этих норм российским законодательством не установлена. В связи с этим предлагается дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей административную ответственность за несоблюдение запрета на оборот в России таких товаров. Исключением станут случаи приобретения таких товаров гражданами для личных нужд и некоторые другие ситуации.
Предполагается, что несоблюдение запрета повлечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц от 30 000 до 50 000 руб., на юридических лиц — от 70 000 до 100 000 руб. с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.
Полномочиями по рассмотрению этих дел предлагается наделить федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные по контролю и надзору за соблюдением запрета на оборот в России отдельных категорий товаров, а также судей в случае передачи им на рассмотрение дел о таких административных правонарушениях.
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