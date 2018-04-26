Немецкий бизнес призвал Меркель выступить против санкций США в отношении России

Руководители немецких фирм, работающих с Россией , заявили, что во время визита в США канцлер ФРГ Ангела Меркель должна открыто выступить с критикой новых американских санкций в отношении России.

Эту точку зрения высказали в рамках опроса 79% представителей компаний, действующих на российском рынке, сообщили в Германо-российской внешнеторговой палате (AHK).

Только 19% опрошенных заявили, что правительство ФРГ должно добиваться этих целей за кулисами и не высказывать открытой критики в адрес новых санкций США, передает Deutsche Welle

Так, компании, которые приняли участие в исследовании, заявили, что напрямую пострадали от санкций в отношении фирм или физических лиц, с которыми они сотрудничают, и ожидают снижения товарооборота в текущем году.

Уже на данный момент 68% фирм указали, что санкции нанесли им «сильный или очень сильный» ущерб, 12% сообщили о «слабых» последствиях.

«В пересчете на весь немецкий бизнес в России существует угроза многомиллиардных убытков», — указал председатель AHK Маттиас Шепп

Так, в наихудшем сценарии потери немецких компаний в России от санкций США могут составить до 1,5 млрд евро, передает РИА «Новости»

«Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро, и могут составить до 377 млн евро. Среднесрочные потери составят, по сдержанным оценкам, не менее 0,82 млрд евро», — сообщила Германо-российская внешнеторговая палата.

Кроме того, некоторые немецкие политики призывают к смягчению жесткого курса Берлина в отношении России.

«Безопасность в Европе возможно только тогда, когда существует взаимопонимание с Россией. Это не исключает критику, к примеру, когда речь идет о Сирии », — заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль в интервью редакционной сети RND.

По словам Вайля, с учетом географического положения и истории Германии Берлин должен «особенно интенсивно искать возможности диалога с Россией».

«Это позиция, которую представляют подавляющее большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ)», — подчеркнул он.

Другой член СДПГ, премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг высказалась за постепенную отмену торговых ограничений в отношении России.

«Мы должны продолжать диалог, чтобы достичь пошагового и взаимного снятия санкций», — сказала она, выступая в ландтаге в Шверине.

Однако среди политических сил Германии и нашлись противники СДПГ — консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), являющийся партнером социал-демократов по правящей коалиции ФРГ, раскритиковал дебаты социал-демократов.

Так, например, эксперт ХДС по внешней политике Норберт Реттген выразил сожаление, что глава МИД Германии Хайко Мас «постоянно подвергается нападкам однопартийцев из-за своей взвешенной политики в отношении России». По его словам, те, кто требуют отмены санкций, вносят «разлад в единство Европы и Запада по этому вопросу».

Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США запланирован на вечер 26 апреля. В центре внимания сторон окажутся кризисы в Сирии и Иране , а также угроза торговой войны между США и Европой.