Немецкий бизнес призвал Меркель выступить против санкций США в отношении России 

Руководители немецких фирм, работающих с Россией, заявили, что во время визита в США канцлер ФРГ Ангела Меркель должна открыто выступить с критикой новых американских санкций в отношении России.
Эту точку зрения высказали в рамках опроса 79% представителей компаний, действующих на российском рынке, сообщили в Германо-российской внешнеторговой палате (AHK).
Только 19% опрошенных заявили, что правительство ФРГ должно добиваться этих целей за кулисами и не высказывать открытой критики в адрес новых санкций США, передает Deutsche Welle.
Так, компании, которые приняли участие в исследовании, заявили, что напрямую пострадали от санкций в отношении фирм или физических лиц, с которыми они сотрудничают, и ожидают снижения товарооборота в текущем году.
Уже на данный момент 68% фирм указали, что санкции нанесли им «сильный или очень сильный» ущерб, 12% сообщили о «слабых» последствиях.
«В пересчете на весь немецкий бизнес в России существует угроза многомиллиардных убытков», — указал председатель AHK Маттиас Шепп.
Так, в наихудшем сценарии потери немецких компаний в России от санкций США могут составить до 1,5 млрд евро, передает РИА «Новости».
«Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро, и могут составить до 377 млн евро. Среднесрочные потери составят, по сдержанным оценкам, не менее 0,82 млрд евро», — сообщила Германо-российская внешнеторговая палата.
Кроме того, некоторые немецкие политики призывают к смягчению жесткого курса Берлина в отношении России.
«Безопасность в Европе возможно только тогда, когда существует взаимопонимание с Россией. Это не исключает критику, к примеру, когда речь идет о Сирии», — заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль в интервью редакционной сети RND.
По словам Вайля, с учетом географического положения и истории Германии Берлин должен «особенно интенсивно искать возможности диалога с Россией».
«Это позиция, которую представляют подавляющее большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ)», — подчеркнул он.
Другой член СДПГ, премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг высказалась за постепенную отмену торговых ограничений в отношении России.
«Мы должны продолжать диалог, чтобы достичь пошагового и взаимного снятия санкций», — сказала она, выступая в ландтаге в Шверине.
Однако среди политических сил Германии и нашлись противники СДПГ — консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), являющийся партнером социал-демократов по правящей коалиции ФРГ, раскритиковал дебаты социал-демократов.
Так, например, эксперт ХДС по внешней политике Норберт Реттген выразил сожаление, что глава МИД Германии Хайко Мас «постоянно подвергается нападкам однопартийцев из-за своей взвешенной политики в отношении России». По его словам, те, кто требуют отмены санкций, вносят «разлад в единство Европы и Запада по этому вопросу».
Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США запланирован на вечер 26 апреля. В центре внимания сторон окажутся кризисы в Сирии и Иране, а также угроза торговой войны между США и Европой.
Отметим, что во время предыдущего визита в марте 2017 года Меркель неоднократно подчеркивала центральную роль партнерства с США, несмотря на существующие разногласия с американским президентом Дональдом Трампом.
Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Немецкий журнал Der Spiegel писал, что цены на алюминий резко выросли после того, как американские санкции коснулись российского концерна «Русал», промышленным организациям Германии грозит опасная нехватка этого сырья.