Незаконные рекламные конструкции демонтируют в Балашихе

Четыре незаконных рекламных конструкций демонтировали около торгового центра «Светофор» в Балашихе . Об этом сообщила начальник отдела рекламы управления по работе со средствами массовой информацией и рекламе администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

Мы два раза в неделю объезжаем город и выявляем незаконную рекламу. Возле торгового центра «Светофор» демонтировали четыре незаконные рекламные конструкции. Ранее собственники — после выдачи предписаний — самостоятельно демонтировали два незаконных рекламных объекта

По словам начальника отдела рекламы управления по работе со средствами массовой информацией и рекламе администрации Балашихи, сначала собственникам выдается предписание, по которому они в течение 30 дней должны устранить нарушения. Если владельцы в указанный срок не выполняют предписание, демонтаж производится муниципальными структурами. Всего в ходе рейда в Балашихе и микрорайоне Железнодорожный было демонтировано десять незаконных рекламных конструкций.

Анастасия Кочеткова добавила, что для того чтобы получить разрешение на установку информационных и рекламных конструкций, предпринимателям необходимо обратиться в отдел рекламы администрации Балашихи.