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Незаконные рекламные конструкции демонтируют в Балашихе
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Незаконные рекламные конструкции демонтируют в Балашихе 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Четыре незаконных рекламных конструкций демонтировали около торгового центра «Светофор» в Балашихе. Об этом сообщила начальник отдела рекламы управления по работе со средствами массовой информацией и рекламе администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.
Мы два раза в неделю объезжаем город и выявляем незаконную рекламу. Возле торгового центра «Светофор» демонтировали четыре незаконные рекламные конструкции. Ранее собственники — после выдачи предписаний — самостоятельно демонтировали два незаконных рекламных объекта
Анастасия Кочеткова.
По словам начальника отдела рекламы управления по работе со средствами массовой информацией и рекламе администрации Балашихи, сначала собственникам выдается предписание, по которому они в течение 30 дней должны устранить нарушения. Если владельцы в указанный срок не выполняют предписание, демонтаж производится муниципальными структурами. Всего в ходе рейда в Балашихе и микрорайоне Железнодорожный было демонтировано десять незаконных рекламных конструкций.
Анастасия Кочеткова добавила, что для того чтобы получить разрешение на установку информационных и рекламных конструкций, предпринимателям необходимо обратиться в отдел рекламы администрации Балашихи.
Рейды по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций на территории Балашихи проводятся по поручению главы городского округа Сергея Юрова. Всего за 2017 год в городе было убрано около 700 незаконных рекламных объектов.
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