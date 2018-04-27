Стало известно, кто займёт место самого богатого депутата ростовского ЗС 

Ростовский региональный политсовет партии «Единая Россия» предложит ЦИК Ростовской области кандидатуру бывшего заместителя губернатора Вячеслава Василенко на освободившееся место депутата Законодательного Собрания региона.
Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального отделения.
Как сообщал ранее «АиФ-Ростов», 23 апреля от мандата народного избранника отказался президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. Он известен как один из самых богатых депутатов ростовского парламента — согласно официальным декларациям, только за 2015-2016 годы парламентарий заработал более полумиллиарда рублей.
Любопытно, что свой мандат он сдал как раз накануне публикаций свежих деклараций за 2017 год, поэтому узнать о заработках Арташеса Арутюнянца в прошлом году теперь невозможно.
На его место, в соответствии с областным законодательством о выборах, а также уставом «Единой России», была предложена кандидатура Вячеслава Василенко, известного тем, что с сентября 2011 года и по ноября 2016 года он возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, выполняя также и обязанности заместителя губернатора региона.