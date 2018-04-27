Стало известно, кто займёт место самого богатого депутата ростовского ЗС

Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального отделения.

Как сообщал ранее «АиФ-Ростов», 23 апреля от мандата народного избранника отказался президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц . Он известен как один из самых богатых депутатов ростовского парламента — согласно официальным декларациям, только за 2015-2016 годы парламентарий заработал более полумиллиарда рублей.

Любопытно, что свой мандат он сдал как раз накануне публикаций свежих деклараций за 2017 год, поэтому узнать о заработках Арташеса Арутюнянца в прошлом году теперь невозможно.