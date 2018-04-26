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Один из самых богатых депутатов Ростовской области сдал свой мандат
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Один из самых богатых депутатов Ростовской области сдал свой мандат 

АиФ Ростов 55 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Президент ФК «Ростов» и самый богатый депутат ростовского областного парламента Арташес Арутюнянц отказался от своего места в Законодательном Собрании накануне публикации очередной декларации о доходах.
Как подтвердили в пресс-службе регионального парламента, 23 апреля Арташес Арутюнянц действительно сдал свой мандат.
И теперь, хотя декларация о доходах парламентария готовилась для обнародования, она не будет опубликована.
Более того, с сайта Законодательного Собрания уже удалены справки о доходах депутата за минувшие годы.
Впрочем, согласно сохранившимся на информационных сайтах сведениях, Арташес Арутюнянц два года подряд входил в число самых богатых донских парламентариев.
Так в 2015-м году он заработал 352 млн рублей, а по итогам 2016 года отчитался о доходе в 206 млн рублей. Кроме того, президент ФК «Ростов» владеет целым рядом предприятий в регионе.
Узнать о его заработках в 2017 году теперь не представляется возможным.
Напомним, в донской парламент Арташес Арутюнянц был избран в 2013 году при поддержке «Единой России».
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