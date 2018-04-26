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В Мемориальном парке Волгограда арки украсили 70 тысяч светодиодов
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В Мемориальном парке Волгограда арки украсили 70 тысяч светодиодов 

ria34.ru 55 минут назад
Фото: ria34.ru
В Мемориальном парке около Мамаева Кургана в Волгограде завершается реконструкция. Как сообщает РИА34, в данный момент украшаются светодиодами арки, идет облицовка стен фонтана, также рабочие делают покрытие на пешеходных и велодорожках, укладывают газон и высаживают деревья.
— Уже смонтирована площадка для воркаута, установлены шесть декоративных арок и выполнены основные работы по возведению пешеходного фонтана, — пояснили РИА34 в мэрии. — Завершается обустройство зеленого амфитеатра — после выполнения штукатурных работ строители уложат поливочный водопровод для зеленой зоны и смонтируют удобные сидения. На финальном этапе находится строительство пешеходных дорожек — бригады укладывают тротуарную плитку, на роликовые дорожки будет нанесено специальное резиновое покрытие.
На завершающем этапе сегодня обустройство фонтана. Как ранее писал РИА34, 77 струй из чаши фонтана будут подниматься на высоту до восьми метров, создавая эффект волны. Светомузыкальный фонтан и арки образуют единую композицию, которая станет главным украшением второй очереди Мемориального парка.
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