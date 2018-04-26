Ярославская ГРК: Месторождение заморожено, а Приморью нужны рабочие места

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко посетил производственную площадку некогда ведущего горнодобывающего и перерабатывающего предприятия Хорольского района, градообразующего предприятия моногорода Ярославский — ООО «Ярославская горнорудная компания». По итогам осмотра глава региона запланировал серьезный разговор с собственниками предприятиями.

Как рассказал генеральный директор компании Евгений Исаков , предприятие вело свою деятельность с 1964 года, сырьевую базу масштабного производства и переработки составляли крупнейшие в мире запасы флюорита Вознесенского и Пограничного месторождений. На сегодняшний день они составляют около 19 миллионов тонн. Кроме крупнейших рудных месторождений ООО «ЯГРК» имеет техногенное месторождение с накопленными отходами обогатительной фабрики. Ориентировочные запасы минерального сырья в хвостохранилищах — около 15 миллионов тонн. Однако с 2013 года производственная деятельность не ведется.

«У нас узконаправленная продукция, которую мы поставляли на два криолитовых завода на Урале. Они были остановлены, технология устарела, цена упала», — отметил он.

В настоящее время в компании работают 170 человек, хотя когда-то рабочими местами на этом градообразующим предприятии были обеспечены 1200 человек.

Вместе с тем, по его словам, все это время велась разработка новых технологий обогащения с получением высокосортного флюоритового концентрата.

«Мы разрабатывали технологию совместно с нашими китайскими коллегами, опробовали ее в Иркутске на полупромышленных установках. Разработана также технология получения из слюдяного концентрата солей редких металлов. С ноября 2017 года заключили договоры с институтами в Иркутске на разработку проектной документацию по модернизации «ЯГРК». Срок ее готовности — январь 2019 года», — сообщил генеральный директор компании.

Осмотрев производственные мощности и пообщавшись с работниками предприятия, Андрей Тарасенко заявил, что озвучиваемые сроки не вызывают удовлетворения. Глава Приморья попросил руководителя ЯГРК передать собственникам компании позицию приморцев.

«Нельзя не развивать такие запасы. Руда есть, я справки навел. Месторождение нужно разрабатывать, у вас оно заморожено, а мне нужны рабочие места. Здесь целый поселок для этого создавался. Передавайте вашему руководству такое пожелание. Если они нам не представят план об открытии производства, будем готовить ходатайство о лишении лицензии», — заявил врио Губернатора.

Глава региона также дал поручение организовать встречу с собственниками компании в ближайшее время.