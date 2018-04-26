Ещё
Ярославская ГРК: Месторождение заморожено, а Приморью нужны рабочие места
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярославская ГРК: Месторождение заморожено, а Приморью нужны рабочие места 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко посетил производственную площадку некогда ведущего горнодобывающего и перерабатывающего предприятия Хорольского района, градообразующего предприятия моногорода Ярославский — ООО «Ярославская горнорудная компания». По итогам осмотра глава региона запланировал серьезный разговор с собственниками предприятиями.
Как рассказал генеральный директор компании Евгений Исаков, предприятие вело свою деятельность с 1964 года, сырьевую базу масштабного производства и переработки составляли крупнейшие в мире запасы флюорита Вознесенского и Пограничного месторождений. На сегодняшний день они составляют около 19 миллионов тонн. Кроме крупнейших рудных месторождений ООО «ЯГРК» имеет техногенное месторождение с накопленными отходами обогатительной фабрики. Ориентировочные запасы минерального сырья в хвостохранилищах — около 15 миллионов тонн. Однако с 2013 года производственная деятельность не ведется.
«У нас узконаправленная продукция, которую мы поставляли на два криолитовых завода на Урале. Они были остановлены, технология устарела, цена упала», — отметил он.
В настоящее время в компании работают 170 человек, хотя когда-то рабочими местами на этом градообразующим предприятии были обеспечены 1200 человек.
Вместе с тем, по его словам, все это время велась разработка новых технологий обогащения с получением высокосортного флюоритового концентрата.
«Мы разрабатывали технологию совместно с нашими китайскими коллегами, опробовали ее в Иркутске на полупромышленных установках. Разработана также технология получения из слюдяного концентрата солей редких металлов. С ноября 2017 года заключили договоры с институтами в Иркутске на разработку проектной документацию по модернизации «ЯГРК». Срок ее готовности — январь 2019 года», — сообщил генеральный директор компании.
Осмотрев производственные мощности и пообщавшись с работниками предприятия, Андрей Тарасенко заявил, что озвучиваемые сроки не вызывают удовлетворения. Глава Приморья попросил руководителя ЯГРК передать собственникам компании позицию приморцев.
«Нельзя не развивать такие запасы. Руда есть, я справки навел. Месторождение нужно разрабатывать, у вас оно заморожено, а мне нужны рабочие места. Здесь целый поселок для этого создавался. Передавайте вашему руководству такое пожелание. Если они нам не представят план об открытии производства, будем готовить ходатайство о лишении лицензии», — заявил врио Губернатора.
Глава региона также дал поручение организовать встречу с собственниками компании в ближайшее время.
АиФ-Владивосток: последние новости
9 Мая 2018: где во Владивостоке бесплатно раздадут георгиевские ленточки Изменен график работы приема граждан в Информационном центре полиции края Что даст приморцам программа «Чистая вода»?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США65
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель217
Глава МЧС ответил Михалкову237
Назван доход говорившей с Путиным звезды20
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»128
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение