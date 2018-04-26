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В Баймаке экс-директора санатория оштрафовали на четыре миллиона рублей
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В Баймаке экс-директора санатория оштрафовали на четыре миллиона рублей 

ufa1.ru 59 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Баймаке на скамье подсудимых оказался бывший директор местного санатория, которого обвинили в попытке получить крупную сумму в качестве взятки.
Один из местных предпринимателей незаконно организовал платный въезд в «зеленую зону» озера Талкас, находившееся в пользовании отдыхающих. Руководителю здравницы предложили закрыть глаза на нелегальный бизнес за небольшую сумму в полмиллиона рублей.
— Лица заключили договоры оказания клининиговых услуг и услуг по предоставлению торгового места. По условиям сделок ИП мог брать плату до 600 рублей с автомобиля за проезд к озеру, — сообщили в республиканской прокуратуре.
В октябре 2015 года директора арестовали при попытке получения части денег — 250 тысяч рублей. Суд оштрафовал его на четыре миллиона рублей, а также запретил занимать административные и руководящие должности в течение пяти лет.
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