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«АКОМ» повышает производительность труда
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«АКОМ» повышает производительность труда 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Аккумуляторное производство «АКОМ» в г. Жигулевске входит в перечень предприятий-участников приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017–2025 годы», стартовавшей в конце 2017 года. В рамках данной программы на заводе разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на организацию производственной системы (ПС) на основе принципов бережливого производства и непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества. По итогам 2018 года «АКОМ» планирует рост производительности труда не менее, чем 5%, ожидаемый экономический эффект при этом составит около 30 млн руб.
Компанию «АКОМ» всегда отличала приверженность самым передовым современным технологиям. Шестой год подряд предприятие лидирует по объемам производства аккумуляторов в стране. Успех обусловлен, прежде всего, модернизацией оборудования и снижением трудоемкости изготовления продукции, инновациями и внедрением новых идей. Реализация проектов ПС, нацеленная на снижение производственных издержек и потерь, эффективное использование имеющихся мощностей, призвана стать еще одной ступенью в развитии предприятия.
Особое внимание в работе по повышению эффективности производства будет уделено дополнительному обучению персонала и вовлечению сотрудников в процесс непрерывных улучшений, в том числе и за счет участия в разработке рационализаторских предложений. В текущем году планируется обучить на курсах по бережливому производству порядка 500 сотрудников «АКОМ».
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