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100 «самовольных» гаражей снесут в Краснодар по ул. Новороссийской
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100 «самовольных» гаражей снесут в Краснодар по ул. Новороссийской 

АиФ-Кубань 37 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
Демонтаж незаконных построек уже начался
100 «самовольных» гаражей снесут в Краснодар по ул. Новороссийской.
«Демонтаж почти 100 незаконных металлических конструкций будет проведён на территории, ограниченной ул. Новороссийской, Новгородской, Таганрогской и Енисейской. Внутри «кубика» расположены 10 многоквартирных домов. Работа продлится несколько дней, территория будет также очищена от сухих веток и мусора. В дальнейшем эта внутриквартальная площадка будет благоустроена в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды», — сказал начальник отдела комфортной городской среды департамента городского хозяйства и ТЭК Михаил Захаров.
В план работ по благоустройству городских дворов в рамках федерального проекта в 2018 году вошёл комплекс придомовых территорий десяти многоквартирных домов по ул. Новороссийской, 184, 186, ул. Таганрогской, 3, 4, 16, 18, ул. Новгородской, 11, 13, ул. Енисейской, 54, 56, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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