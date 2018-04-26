В Оренбурге суд признал законным снос «обкомовской дачи»

Ленинский районный суд Оренбурга разрешил спор с «обкомовской дачей».

Ранее прокурор направил в адрес собственника здания ООО «Статус» предостережение о том, что сносить объект нельзя на основании того, что «обкомовская дача» находится в охраняемой зоне природного ландшафта объекта культурного наследия федерального значения «Здание гауптвахты, сер. XIX в., представляет собой ценный объект советской постройки. А значит, все работы должны быть согласованы с минкультом . Организация, не согласившись с вынесенным предостережением, обратилась в суд. Ответчик не предоставил доказательства своей позиции, и суд признал предостережение прокурора незаконным.

Министерство культуры региона также попыталось привлечь ООО „Статус“ к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Организации грозил штраф до 5 миллионов рублей. Однако вина фирмы доказана не была, дело прекращено.

Судебные акты в законную силу не вступили, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 22 февраля, стало известно о том, что на Красной площади начали сносить здание, в котором первоначально проводились приемы обкома партии, а потом размещался детский санаторий. Архитектурный объект на 50% разрушен, восстановлению он не подлежит.