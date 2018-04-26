Центробанк выпустит еще одну памятную монету серии «На страже Отечества» 

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Банк России 3 мая 2018 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля серии «На страже Отечества», сообщается на сайте регулятора.
Как отмечает ЦБ, это уже вторая монета данной серии. При этом планируется, что в этом году будут выпущены еще две серебряные монеты этой серии.
На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов танков и самолетов расположены рельефные изображения солдат Великой Отечественной войны, идущих в атаку, внизу по окружности — надпись «На страже Отечества». Тираж монеты — 3 тысячи штук.
Отмечается, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Первая монета серии была выпущена в феврале.