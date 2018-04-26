Ещё
Центробанк выпустит еще одну памятную монету серии «На страже Отечества»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центробанк выпустит еще одну памятную монету серии «На страже Отечества» 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Банк России 3 мая 2018 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля серии «На страже Отечества», сообщается на сайте регулятора.
Как отмечает ЦБ, это уже вторая монета данной серии. При этом планируется, что в этом году будут выпущены еще две серебряные монеты этой серии.
На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов танков и самолетов расположены рельефные изображения солдат Великой Отечественной войны, идущих в атаку, внизу по окружности — надпись «На страже Отечества». Тираж монеты — 3 тысячи штук.
Отмечается, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Первая монета серии была выпущена в феврале.
РИА Новости: последние новости
Эксперт: американцы похоронили имидж своих вооружений США отказались верить, что Россия заполучила "Томагавки" Строители завершили укладку дорожного покрытия моста в Крым
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США65
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель217
Глава МЧС ответил Михалкову237
Назван доход говорившей с Путиным звезды20
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»128
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение