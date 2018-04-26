Экс-премьера Киргизии вызвали на допрос в Госкомитет нацбезопасности

Парламент Киргизии 19 апреля по предложению коалиции оппозиционного меньшинства вынес недоверие правительству по итогам его отчета за 2017 год. Самый молодой по составу кабинет министров под руководством 40-летнего Исакова принес присягу в сентябре прошлого года. За недоверие кабмину Исакова проголосовал 101 депутат, против — пять. Новым премьером республики стал Мухаммедкалый Абылгазиев.

"Вызвали на допрос в качестве свидетеля в ГКНБ", — написал Исаков на своей странице в Facebook.

Исаков также опубликовал фотографию присланной ему повестки, согласно которой экс-премьеру необходимо явиться в главное следственное управление ГКНБ в четверг в 15.00 (12.00 мск). В случае неявки без уважительной причины в ведомстве намерены доставить Исакова в принудительном порядке.