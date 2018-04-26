Куряне высадят аллею в память о ветеранах и труженниках тыла

К созданию живого памятника горожан приглашают активисты общественного движения «Бессмертный полк России»

Посадить именное дерево в честь своих воевавших или трудившихся в тылу дедушек и бабушек можно будет в воскресенье, 29 апреля, в 12:00 на Мемориальном комплексе «Курская дуга» (Триумфальная Арка).

По словам организаторов, участвовать в этой акции и посадить дерево могут все те, чьи родственники живые или ушедшие, были или являются ветеранами армии и флота, партизанами, подпольщиками, бойцами Сопротивления, тружениками тыла, узниками концлагерей, блокадниками и детьми войны. Сбор участников в начале мемориального комплекса по адресу: проспект Победы, 2В.

Администрации города и области предоставляют участникам 50 саженцев красного дуба и липы для посадки, также можно принести саженцы с собой.

— По возможности и по желанию рядом с деревом вы может установить табличку с именем или фотографией вашего родственника. Просим вас взять с собой лопаты для посадки, так как инструмента может на всех не хватить, — отметил координатор акции Владимир Мосичев.