Ещё
Куряне высадят аллею в память о ветеранах и труженниках тыла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Куряне высадят аллею в память о ветеранах и труженниках тыла 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
К созданию живого памятника горожан приглашают активисты общественного движения «Бессмертный полк России»
Посадить именное дерево в честь своих воевавших или трудившихся в тылу дедушек и бабушек можно будет в воскресенье, 29 апреля, в 12:00 на Мемориальном комплексе «Курская дуга» (Триумфальная Арка).
По словам организаторов, участвовать в этой акции и посадить дерево могут все те, чьи родственники живые или ушедшие, были или являются ветеранами армии и флота, партизанами, подпольщиками, бойцами Сопротивления, тружениками тыла, узниками концлагерей, блокадниками и детьми войны. Сбор участников в начале мемориального комплекса по адресу: проспект Победы, 2В.
Администрации города и области предоставляют участникам 50 саженцев красного дуба и липы для посадки, также можно принести саженцы с собой.
— По возможности и по желанию рядом с деревом вы может установить табличку с именем или фотографией вашего родственника. Просим вас взять с собой лопаты для посадки, так как инструмента может на всех не хватить, — отметил координатор акции Владимир Мосичев.
Курские известия: последние новости
Сотрудники курской Росгвардии выявили 17 нарушений во время весенней охоты В Курске пройдёт «Бессмертный книжный полк» С улиц Курска вывезли более 300 кубометров мусора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США65
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель217
Глава МЧС ответил Михалкову237
Назван доход говорившей с Путиным звезды20
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»128
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение