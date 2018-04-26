Урок Мужества: Помнить и чтить подвиг Чернобыльцев

Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции — самая крупная авария в истории атомной энергетики. Тридцать два года назад на 4-м энергоблоке, в ходе испытаний турбогенератора произошел взрыв и мирный атом вышел из-под контроля…

В эти апрельские дни мы вспоминаем о мужестве и подвиге людей, остановивших ценой своей жизни и здоровья ядерную катастрофу века.

Этой тематике на днях был посвящен урок мужества на тему «Помнить и чтить подвиг Чернобыльцев». Со старшеклассниками, обучающимися в гимназии им. Н. В. Пушкова встретились участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС полковник в отставке Гервасийчук Николай Иванович и главный специалист Управления по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ, солист оркестра противопожарной безопасности Московского гарнизона Владимир Бриллиантов. Владимир исполнил песню «За того парня», которая послужила началом урока. Кроме того, школьники ознакомились с раритетной формой пожарного — парадным мундиром брандмейстера середины 19 века.

— Пожарные команды в России возникли в 17 веке. Но ошибочным будет предположение, что вместе с пожарными появилась и защитная форма. На протяжении двух столетий её не существовало. Люди, борющиеся с огнём, не имели специальных костюмов и были одеты в простые куртки и брюки из плотной ткани. Пожарные рукава тоже изготавливались из обычной материи (отсюда и название — «рукав»). Специальное обмундирование было введено лишь в 19 веке. Но оно не было единым. К примеру, костюм брандмейстера отличался от костюма рядового пожарного. Брандмейстер должен был быть одетым в тёмно-зелёный полукафтан, парадные шаровары, хромовые сапоги, иметь бронзовую золочёную каску с армейским гербом и шпагу, — рассказал Владимир Бриллиантов.

Во время открытого урока у ребят была уникальная возможность поговорить с участником ликвидации последствий аварии Николаем Ивановичем. Свою командировку в далекие восьмидесятые, в зону особого заражения он помнит, как будто это было вчера. 10 ноября 1987 года он прибыл на должность старшего офицера оперативной группы особой зоны Чернобыля (ОГОЗ), (зона №3— особая»). Руководил работами на ЧАЭС. Офицеры ОГОЗ, занимавшиеся ликвидацией последствий аварии, жили в самом Чернобыле в 18 километрах от станции.

— По распорядку дня, после подъема в 6.00, к 7.30 мы с оперативной группой особой зоны Чернобыля прибывали в административно-бытовой корпус ЧАЭС, где начальник группы генерал-майор Хотов В. Х. ставил задачи. В нашу задачу входило: каждодневно определять объём работ для личного состава, контролировать состояние энергоблоков АЭС и радиационную обстановку на них, проверять соблюдение мер радиационной безопасности на объектах, — вспоминает Николай Иванович. — Работали мы непосредственно на станции. Помимо этого, проводили наружную и внутреннюю дезактивацию АЭС, обеззараживали от радионуклидов прилегающую к ней территорию.

Николай Иванович рассказал и о подвиге пожарных, о героическом труде ликвидаторов последствий катастрофы. Патриотическая тематика классного часа захватила ребят. А потом посыпались вопросы: что эффективнее ТЭЦ или АЭС, сколько времени строили саркофаг, сколько бы еще работала АЭС, если бы не авария. На все вопросы Николай Иванович отвечал подробно, а самое главное, очень доступно для школьников.

Громкие аплодисменты ребят были адресованы Владимиру Бриллиантову, когда прозвучали песни «Марш пожарного» и «Служить России». А в завершении встречи школьники попросили гостей сделать общее фото на память о встрече.

Чем дальше уходят в историю трагические события, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС, тем ярче и убедительней воспринимаются масштабность и величие подвига, стойкость духа пожарных и сотрудников гражданской обороны.