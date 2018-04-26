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В Курской области открылось производство пленок с многоцветной печатью
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В Курской области открылось производство пленок с многоцветной печатью 

ИнформУпак 1 час назад
Представители «Полипак» отмечают, что объем капиталовложений в создание нового производства составил 324 млн рублей. При этом 113 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа под 5% годовых. Поддержка ФРП, по словам руководителя АО «Полипак» Алексея Дуната, позволила в кратчайшие сроки открыть линию, выпускающую продукцию, не уступающую европейским брендам в плане цены и качества пленки.
По предварительным оценкам предприятие ежегодно будет выпускать порядка 2,7 млн тонн пленки. Вся продукция соответствует самым высоким требованиям действующих стандартов относительно прозрачности и блеска, а коэффициент растяжения упаковки достигает 300%. Качество нанесения необходимой информации обеспечивает восьмицветная печатная машина.
Ранее сообщалось, что в структуру ГОТЭК помимо АО «Полипак» входит более десятка компаний, специализирующихся на производстве картона, гофрокартона, пластика и производных видов упаковки. Выпускаемые картонные, бумажные и полимерные упаковочные материалы традиционно пользуются популярностью среди отечественных потребителей, а также за пределами страны.
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