США отказались верить, что Россия заполучила «Томагавки»

"Что касается «Томагавков», мы не видели иных доказательств, подтверждающих правдивость их слов, кроме как заявления российским государственным СМИ", — заявил телеканалу CNBC Паон, комментируя слова Рудского о том, что в Москву доставлены захваченные в Сирии ракеты коалиции, в том числе «Томагавк», не достигшие целей из-за поломок.

Представитель Пентагона также заявил, что «утверждения…, касающиеся выбора нами (США и коалицией) целей, абсурдны».

"Это очередной пример российской кампании по дезинформации для того, чтобы отвлечь от их моральной причастности к зверствам режима (Башара) Асада и расправе над мирными жителями на западе Сирии", — сказал Паон, назвав заявление Генштаба, «вероятно, очередной дымовой завесой пропаганды для того, чтобы отвлечь» от реальной ситуации в Сирии.

Как сообщило Минобороны РФ, целями удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов. В отражении удара армия САР использовала комплексы ПВО С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела». Те объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, практически все отразили удар. Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики. Ни один аэродром не получил серьезных разрушений. При этом по научно-исследовательским объектам в районе Барзы и Джарамани, по оценке МО РФ , применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийскими средствами ПВО. При отражении удара сирийская армия израсходовала 112 зенитных управляемых ракет.

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