Airbus A350 Ultra Long Range впервые поднялся в воздух 

А Тулузе совершил первый испытательный полет опытный образец пассажирского самолета Airbus A350 Ultra Long Range. Авиалайнер, получивший двигатели Rolls-Royce Trent XWB, начал краткую серию тестов, целью которых является сертификация модификаций, произведенных на стандартном A350-900, увеличивающих его дальность полета до 17 964 км. Модификации коснулись, в т.ч., установки измененной системы питания, позволяющей брать на борт на 24 тысячи литров топлива, больше, чем на классическом A350-900. Самолет A350 Ultra Long Range, при максимальном взлетном весе, составляющем 280 тонн, будет способен совершать рейсы продолжительностью более 20 часов. Испытания продолжатся несколько недель. Они покажут влияние изменений в аэродинамической конфигурации (в т.ч. изменения аэродинамической крутки крыла, увеличенных в длину винглетов и переделанного обтекателя сочленения крыло-фюзеляж) на характеристики воздушного судна. Производитель рассчитывает, что потребление топлива A350 ULR уменьшится на около 1 проц.Airbus получил заказы на 854 единиц A350 от 45 клиентов по всему миру. Одним из них является Singapore Airlines, которые ожидают 67 A350-900, в том числе — 7 штук в версии Ultra Long Range. Национальный перевозчик уже получил 21 A350-900. Первые серийные A350 Ultra Long Range будут поставлены Singapore Airlines уже во второй половине 2018-го. Авиакомпания будет использовать их для обслуживания сообщений между Сингапуром и США, в том числе на самом дальнемагистральном рейсе в мире Сингапур-Нью-Йорк.